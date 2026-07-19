மனைவி பிரிந்து சென்ற ஏக்கம் வாலிபர் துாக்கிட்டு தற்கொலை
மனைவி பிரிந்து சென்ற ஏக்கம் வாலிபர் துாக்கிட்டு தற்கொலை
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM
திருவள்ளூர், ஜூலை 20–
திருவள்ளூர் அருகே மனைவி பிரிந்து சென்ற ஏக்கத்தில், தனியார் நிறுவன ஊழியர் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
திருவள்ளூர் அடுத்த ஈக்காடு கோமதி நகரைச் சேர்ந்தவர் பாலாஜி, 31. தனியார் நிறுவன ஊழியர். பாலாஜி, திருவள்ளூர் அடுத்த கூடப்பாக்கத்தை சேர்ந்த நிவேதா என்பவரை, காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். அவர்களுக்கு, இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், கணவன் – மனைவிக்கு இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, நிவேதா கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு முன், குழந்தைகளுடன் கூடப்பாக்கத்தில் உள்ள அவரது தாய் வீட்டிற்கு சென்று விட்டார்.
மனைவி மற்றும் குழந்தைகள் பிரிந்து சென்ற ஏக்கத்தில் இருந்த பாலாஜி, நேற்று முன்தினம் மது அருந்தி வீட்டுக்கு வந்தார். தன் அறைக்குச் சென்ற அவர், மின்விசிறியில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
இச்சம்பவம் குறித்து, பாலாஜியின் தந்தை வெங்கடேசன், புல்லரம்பாக்கம் போலீசில் புகார் செய்தார். இதன்பேரில், போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.