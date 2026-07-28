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திருத்தணி மலைக்கோவில் மாற்றுப்பாதை ஆமை வேகத்தில் நடப்பதாக குற்றச்சாட்டு

திருத்தணி மலைக்கோவில் மாற்றுப்பாதை ஆமை வேகத்தில் நடப்பதாக குற்றச்சாட்டு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM

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திருத்தணி, ஜூலை 29﻿–

முருகன் கோவில் மலைப்பாதையில் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க, 29 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மாற்று மலைப்பாதை பணிகள், ஆமை வேகத்தில் நடந்து வருவதாக, பக்தர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

திருத்தணி முருகன் கோவிலுக்கு தமிழகம், ஆந்திரா, கர்நாடகம் மற்றும் புதுச்சேரி உட்பட, பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து, தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர்.

ஆடிமாதத்தில் வரும் ஆடி கிருத்திகை விழா, டிச., 31 படித்திருவிழா, ஜன., 1 புத்தாண்டு சிறப்பு தரிசனம் ஆகிய நாட்களில், லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து, மூலவரை தரிசித்து செல்கின்றனர்.

பெரும்பாலான பக்தர்கள் பேருந்து, கார், வேன், ஆட்டோ மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களில், மலைக்கோவிலுக்கு வந்து செல்கின்றனர்.

இந்நிலையில், வாகனங்கள் செல்வதற்கு ஒரே ஒரு மலைப்பாதை மட்டுமே உள்ளதால், அந்த பாதையில் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.

இதை தடுக்கும் வகையில், கோவில் நிர்வாகம் சார்பில், மலைக்கோவிலில் இருந்து வாகனங்கள் இறங்குவதற்கு, தனியாக, 29 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மாற்றுப்பாதை அமைக்க தீர்மானித்து, அதற்கான பணிகளை திருத்தணி நெடுஞ்சாலை துறையினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

ஆனால், மாற்று பாதை அமைக்கும் பணிகள், தற்போது ஆமை வேகத்தில் நடந்து வருகின்றன. இதனால், மலைப்பாதையில் போக்குவரத்து நெரிசல் தொடர்ந்து வருகிறது. இப்பாதை பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என, கலெக்டருக்கு பக்தர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

இது குறித்து, திருத்தணி நெடுஞ்சாலை துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:

முருகன் மலைக்கோவிலுக்கு, மாற்று பாதைக்கான பணிகள் தொடங்கி நான்கு மாதங்கள் நிறைவடைந்துள்ளன. தற்போது, மலைப்பாதை தடுப்பு சுவர் அமைக்கும் பணிகள் துரித வேகத்தில் நடந்து வருகின்றன.

இப்பணிகள், இரு மாதத்திற்குள் முடிக்கப்படும். பின், மண் கொட்டி, ஜல்லிக்கற்கள் மற்றும் தார்ச்சாலை அமைக்கப்படும்.

இந்த மாற்றுப்பாதை பணிகள், அடுத்தாண்டு பிப்ரவரி மாதத்திற்குள் முழுமையாக முடிந்து, வாகன ஓட்டிகள் பயன்பாட்டிற்கு விடப்படும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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