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நெடுஞ்சாலையில் சாம்பல் குவியல் புழுதி பறப்பதால் விபத்து அபாயம்

நெடுஞ்சாலையில் சாம்பல் குவியல் புழுதி பறப்பதால் விபத்து அபாயம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:31 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:31 PM

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மீஞ்சூர்: மீஞ்சூர் நெடுஞ்சாலையில் சாம்பல் கழிவுகள் குவிந்து புழுதி பறப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.

மீஞ்சூர் அடுத்த அத்திப்பட்டு புதுநகரில், வடசென்னை அனல்மின் நிலையங்கள் உள்ளன. மின் உற்பத்திக்காக நிலக்கரி எரிக்கப்பட்டு, அதிலிருந்து வெளியேறும் சாம்பல் கழிவுகள், குழாய்கள் மூலம் அருகில் உள்ள செப்பாக்கம் கிராமத்தில் குவிக்கப்படுகிறது.

பின் அவை, பல்வேறு கட்டுமான பணிகளுக்காக லாரிகளில், வல்லுார் – மீஞ்சூர் நெடுஞ்சாலை வழியாக வெளியிடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. லாரிகளில் அளவுக்கு அதிகமாக குவித்து வைத்து எடுத்து செல்லும் சாம்பல் கழிவுகள் சாலைகளில் சிதறுகின்றன.

தற்போது அவை, சாலையோரங்களில் குவிந்து கிடக்கின்றன. காற்று வீசும் போதும், கனரக வாகனங்கள் செல்லும் போதும், சாம்பல் கழிவுகள் புழுதியாக பறக்கிறது.

இதனால், வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் சாலையோரம் வசிக்கும் குடியிருப்பு மக்கள் பெரும் இன்னலுக்கு ஆளாகின்றனர். உடல்நல பாதிப்புகளுக்கும் ஆளாகின்றனர்.

எனவே, வல்லுார் – மீஞ்சூர் நெடுஞ்சாலையோரம் குவிந்துள்ள சாம்பல் கழிவுகளை அகற்றவும், அதிக சுமையுடன் செல்லும் லாரிகளை கண்காணிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் குடியிருப்பு மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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