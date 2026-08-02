/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ மேம்பால சுவரில் மோதி பைக்கில் சென்றவர் பலி
ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM
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திருவள்ளூர்: கடம்பத்துார் அடுத்த கசவநல்லாத்துாரைச் சேர்ந்தவர் சஞ்சீவி, 23. இவர், நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு, சகோதரரின் இருசக்கர வாகனத்தில், அரக்கோணம் – பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தார்.
கொண்டஞ்சேரி அருகே சென்ற போது, இருசக்கர வாகனம் நிலைதடுமாறி, புதிதாக கட்டி வரும் மேம்பாலத்தின் பக்கவாட்டு சுவரில் மோதியது. இதில், சம்பவ இடத்திலேயே சஞ்சீவி உயிரிழந்தார். புகாரின்படி, மப்பேடு போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.