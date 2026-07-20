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படிக்கட்டில் பயணம் செய்த மாணவர்களை தட்டிக்கேட்ட பஸ் நடத்துநர் மீது தாக்குதல்

படிக்கட்டில் பயணம் செய்த மாணவர்களை தட்டிக்கேட்ட பஸ் நடத்துநர் மீது தாக்குதல்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:03 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:03 PM

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திருத்தணி, ஜூலை 21-–

திருத்தணி அருகே பேருந்து படிக்கட்டில் தொங்கியவாறு பயணித்ததை தட்டிக்கேட்ட நடத்துநரை தாக்கி தப்பிய மாணவர்களை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

திருத்தணி அரசு போக்குவரத்து பணிமனையில் இருந்து, பொதட்டூர்பேட்டை, பள்ளிப்பட்டு பகுதிகளுக்கு, தினமும் அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.

உயர்கல்வி கற்பதற்காக, தினமும் நுாற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள், அரசு கலைக் கல்லுாரி மற்றும் திருத்தணி அரசினர் ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு அரசு பேருந்துகள் மூலம் வந்து செல்கின்றனர்.

காலை மற்றும் மாலை நேரத்தில் இயக்கப்படும் தடம் எண்கள்: 42, 63, டி5 போன்ற அரசு பேருந்துகளில், பள்ளி மாணவர்கள் பயணம் செய்கின்றனர். பேருந்தில் போதிய இடவசதி இருந்தாலும், சில மாணவர்கள் படியில் தொங்கியவாறு ஆபத்தான பயணம் மேற்கொள்கின்றனர்.

இந்நிலையில், நேற்று மாலை, மேற்கண்ட மூன்று அரசு பேருந்துகளில் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள், ஜன்னல், கூரை மற்றும் படியில் தொங்கியவாறு பயணம் செய்து அட்டூழியத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அதை தட்டிக்கேட்ட பேருந்து நடத்துநரை, மாணவர்கள் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், மூன்று அரசு பேருந்துகளையும், பாப்பிரெட்டிபள்ளியில் நிறுத்திவிட்டு, போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

ஒரு மணி நேரம் ஆகியும் போலீசார் வராததால், பயணியரின் கோரிக்கையை ஏற்று பேருந்து மீண்டும் இயக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து அரசு பேருந்துகளில், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் மாணவர்கள் மீது, மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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