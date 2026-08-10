இருளில் மூழ்கும் பெத்திக்குப்பம் சந்திப்பு அச்சத்துடன் காத்திருக்கம் பஸ் பயணியர்
இருளில் மூழ்கும் பெத்திக்குப்பம் சந்திப்பு அச்சத்துடன் காத்திருக்கம் பஸ் பயணியர்
ADDED : ஆக 09, 2026 03:20 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: சென்னை – கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையில், மின் விளக்கு வசதி இருந்தும் பயன்பாட்டில் இல்லாததால், இரவு நேரத்தில் அச்சத்துடன் பேருந்து பயணியர் காத்திருக்கின்றனர்.
சென்னை – கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இணைப்பு சாலையில், கும்மிடிப்பூண்டி அருகே பெத்திக்குப்பம் சந்திப்பு உள்ளது. சென்னை மற்றும் ஆந்திர மார்க்கமாக இயக்கப்படும் பெரும்பாலான பேருந்துகள், கும்மிடிப்பூண்டி நகருக்குள் செல்லாமல், பெத்திக்குப்பம் சந்திப்பு வழியாக புறவழிச்சாலையில் சென்று வருகின்றன.
இதனால், பெத்திக்குப்பம் சந்திப்பில் எந்நேரமும் பேருந்துக்காக பயணியர் காத்திருக்கின்றனர். இந்த சந்திப்பில், இரவு நேர வேலைக்கு செல்லும் இருபால் தொழிலாளர்கள், தொழிற்சாலை பேருந்துக்காக காத்திருக்கின்றனர்.
இங்குள்ள உயர்கோபுர மின் விளக்கு மற்றும் மேம்பாலத்தில் உள்ள மின் விளக்குகள், பல மாதங்களாக சேதமடைந்து இருப்பதால், இரவு நேரத்தில் அப்பகுதி முழுதும் இருளில் மூழ்கியுள்ளது. இதனால், பேருந்துக்காக காத்திருக்கும் பயணியர் மற்றும் தொழிலாளர்கள் அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.
எனவே, தேசிய நெடுஞ்சாலை துறை நடவடிக்கை எடுத்து, உயர்கோபுர மின்விளக்கு மற்றும் மேம்பால மின்விளக்குகளை சீரமைக்க வேண்டும் என, பயணியர் மற்றும் தொழிலாளர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.