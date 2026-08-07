தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ பொன்னேரி – வஞ்சிவாக்கம் வழித்தடத்தில் பஸ் இயக்க போக்குவரத்து கழகம் மறுப்பு சாலை குறுகலாக உள்ளதாக கைவிரிப்பு

பொன்னேரி – வஞ்சிவாக்கம் வழித்தடத்தில் பஸ் இயக்க போக்குவரத்து கழகம் மறுப்பு சாலை குறுகலாக உள்ளதாக கைவிரிப்பு

பொன்னேரி – வஞ்சிவாக்கம் வழித்தடத்தில் பஸ் இயக்க போக்குவரத்து கழகம் மறுப்பு சாலை குறுகலாக உள்ளதாக கைவிரிப்பு

ADDED : ஜூலை 24, 2026 07:52 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 24, 2026 07:52 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

பொன்னேரி, ஜூலை 25﻿–

பொன்னேரி – வஞ்சிவாக்கம் வழித்தடத்தில், பேருந்து வசதி கேட்டு, குறை கேட்க வந்த எம்.பி.,யிடம் கிராம மக்கள் மனு கொடுத்திருந்த நிலையில், வழித்தடம் குறித்து ஆய்வு செய்த போக்குவரத்துக்கழகம், சாலை குறுகலாக உள்ளதாகக் கூறி, பேருந்து இயக்க இயலாது என கைவிரித்து உள்ளது.

பொன்னேரி – வஞ்சிவாக்கம் வழித்தடத்தில் அகரம், தேவராஞ்சேரி, உப்பரபாளையம், ஏறுசிவம், மத்ராவேடு, அரவாக்கம், மடிமைகண்டிகை, வீரங்கிமேடு, ஆசானபூதுார், ஆசானபூதுார்மேடு ஆகிய கிராமங்கள் உள்ளன.

மேற்கண்ட கிராமங்களில் உள்ள உயர்கல்வி மாணவர்கள், தொழிலாளர்கள் பயன்பெறும் வகையில், இந்த வழித்தடத்தில் பேருந்து வசதி வேண்டும் என, கடந்த 18ம் தேதி மக்கள் குறைகேட்க வந்த திருவள்ளூர் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.பி., சசிகாந்த் செந்திலிடம் கிராம மக்கள் கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.

அந்த மனுவின் அடிப்படையில், அரசு போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள், இரு தினங்களுக்கு முன், மேற்கண்ட வழித்தடத்தில் ஆய்வு செய்தனர்.

ஆய்விற்கு பின், மனுதாரர்களுக்கு அதிகாரிகள் கடிதம் மூலம் தெரிவித்துள்ளதாவது:

பொன்னேரி – வஞ்சிவாக்கம் இடையோன சாலை குறுகலாக உள்ளன. அதுமட்டுமின்றி அதிக வளைவுகளுடனும் உள்ளது. அதனால், எதிரில் வரும் வாகனங்களுக்கு வழிவிட முடியாத நிலை உள்ளது. இந்த சாலையில் பேருந்துகள் இயக்க இயலாது.

தமிழக அரசு திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு, சிற்றுந்து சேவை ஒதுக்கீடு செய்யும்போது, வழித்தடத்தை ஆய்வு செய்து, அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

இவ்வாறு அதில் உள்ளது.

பேருந்து சேவை கேட்டு மனு அளித்த நிலையில், அது போக்குவரத்து கழகம் கைவிரித்திருப்பது கிராம மக்களிடம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இது குறித்து, கிராம மக்கள் கூறியதாவது:

மேற்கண்ட கிராமங்களில், விவசாய நிலங்களுக்கு நெல் மூட்டை ஏற்றச்செல்லும் லாரிகள், அறுவடை இயந்திரங்கள் இந்த சாலை வழியாக எளிதாக வந்து செல்கின்றன.

அதனால், பேருந்து இயக்க வாய்ப்பு உள்ளது. தேவையான இடங்களில் சாலையை விரிவாக்கம் செய்து, பேருந்து இயக்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us