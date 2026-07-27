பங்காளிகளுக்குள் தகராறு 6 பேர் மீது வழக்கு பதிவு

ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:21 PM
திருவாலங்காடு, ஜூலை 28---–
கனகம்மாசத்திரம் அருகே வீட்டுமனை பாகம் பிரிப்பது தொடர்பாக பங்காளிகளுக்குள் ஏற்பட்ட தகராறில், ஆறு பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
கனகம்மாசத்திரம் காவல் எல்லைக்குட்பட்ட ராமஞ்சேரி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் அசோக்குமார், 40. இவருக்கும், சித்தப்பாவான வேலு, 60, என்பவருக்கும் இடையே, வீட்டுமனை பாகம் பிரிப்பது தொடர்பான பிரச்னை, சில ஆண்டுகளாக இருந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினமும் இரு குடும்பத்தாருக்கும் இடையே பிரச்னை ஏற்பட்டது. இதில், இருதரப்பினரும் ஒருவரை ஒருவர் கட்டையால் தாக்கிக்கொண்டனர்.
இதில் காயமடைந்த வேலு மற்றும் கலைச்செல்வன், திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
சம்பவம் குறித்து கனகம்மாசத்திரம் போலீசில், இருதரப்பினரும் புகார் அளித்தனர். அதன் பேரில், அசோக்குமார், பிரியங்கா, தனம், வேலு, கலைச்செல்வன், கங்காதரன் உள்ளிட்ட ஆறு பேர் மீது வழக்கு பதிந்து, போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.