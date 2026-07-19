வாலிபர் மீது தாக்குதல் மூவர் மீது வழக்கு பதிவு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM
திருவள்ளூர், ஜூலை 20–
திருவள்ளூர் அருகே முன்விரோதம் காரணமாக, வாலிபரை தாக்கிய மூவர் மீது, போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஆயக்கொளத்துார் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் செந்தமிழ், 23. கடந்த ஜூன் 2ம் தேதி, செந்தமிழ், மண்ணுார் கிராமத்தில் நடைபெற்ற உறவினரின் இறுதி சடங்கில் பங்கேற்றார்.
அப்போது, மண்ணுாரைச் சேர்ந்த சூர்யா, ஜோசப், குமரன் ஆகியோருக்கும், செந்தமிழுக்கும் இடையே வாய் தகராறு ஏற்பட்டதில் முன் விரோதம் இருந்துள்ளது.
இந்நிலையில், செந்தமிழ், நேற்று முன்தினம் திருவள்ளூருக்கு வந்து, மீண்டும் தனது வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்தார். போளிவாக்கம் அருகே சென்ற போது, காரில் வந்த சூர்யா, ஜோசப் மற்றும் குமரன் ஆகியோர், இருசக்கர வாகனத்தை வழிமறித்து, செந்தமிழை சரமாரியாக கை, கட்டையால் தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர்.
இதுகுறித்து, செந்தமிழ் கொடுத்த புகாரின்படி, மணவாள நகர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.