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அதிகரிக்கும் குற்றங்களை தடுக்க கண்காணிப்பு கேமரா அவசியம் சின்னம்மாபேட்டை மக்கள் கோரிக்கை

அதிகரிக்கும் குற்றங்களை தடுக்க கண்காணிப்பு கேமரா அவசியம் சின்னம்மாபேட்டை மக்கள் கோரிக்கை

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:11 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:11 PM

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திருவாலங்காடு, ஜூலை 31–

குற்றச்சம்பவங்களை தடுக்கவும், கண்காணிக்கவும், சின்னம்மாபேட்டையின் முக்கிய சாலை சந்திப்புகளில், ‘சிசிடிவி’ எனப்படும் கண்காணிப்பு கேமாராக்களை பொருத்துவது அவசியம் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

திருவாலங்காடு ஒன்றியம், சின்னம்மாபேட்டை ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பூமாலை நகர், தக்கோலம் சாலை, சாய்பாபா நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், 700க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர்.

ஒரத்துார், களக்காட்டூர் உட்பட, 20க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களை சேர்ந்த மக்கள், பள்ளி, கல்லுாரி, தொழிற்சாலைகள் என, பல்வேறு தேவைகளுக்கு தினமும் சின்னம்மாபேட்டைக்கு வந்து செல்கின்றனர்.

இந்நிலையில், பூமாலை நகர் மற்றும் தக்கோலம் சாலையில், இரவு நேரங்களில் அடிதடி, கஞ்சா வாலிபர்கள் அட்டகாசம், வழிப்பறி, திருட்டு உள்ளிட்ட குற்றச்சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.

இதனால், இரவு நேரங்களில் வீடு திரும்புவோர், அச்சத்துடன் செல்வதாக வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். கடந்த வாரம், ஒரத்துார் சாலையில் வழிப்பறி, பூமாலை நகரில் அடிதடி உள்ளிட்ட அசம்பாவிதங்கள் நடந்தன.

இதுபோன்ற குற்றங்களில் ஈடுபடுவோரை கண்டறிய முடியாமல், காவல் துறையினரும் திணறி வருகின்றனர். எனவே, சின்னம்மாபேட்டையில், தக்கோலம் சாலை, ஒரத்துார் சாலை, பூமாலை நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், ‘சிசிடிவி’ எனும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்த, சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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