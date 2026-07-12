சொர்ணவாரி பருவத்திற்கு பயிர் காப்பீடு: வரும் 31 வரை அவகாசம்
சொர்ணவாரி பருவத்திற்கு பயிர் காப்பீடு: வரும் 31 வரை அவகாசம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:01 PM
பொன்னேரி: நோய் மற்றும் பூச்சி தாக்குதலால் நெற்பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், விவசாயிகள் இழப்பீடு பெறுவதற்கு ஏதுவாக, வரும் 31ம் தேதிக்குள் பயிர் காப்பீடு செய்யும்படி, வேளாண் துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது.
மீஞ்சூர் வேளாண் வட்டாரத்தில், 12,500 ஏக்கர் பரப்பளவில், சொர்ணவாரி பருவத்திற்கு நெல் பயிரிட்ப்பட்டு உள்ளது. தட்பவெப்ப சூழல் காரணமாக, நெற்பயிர்களில் பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதல் அதிகரித்து, வளர்ச்சி பாதித்துள்ளது.
எனவே, விவசாயிகள் உரிய இழப்பீடு பெறுவதற்கு ஏதுவாக, பயிர் காப்பீடு செய்து கொள்ளும்படி, வேளாண்மை துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது.
இதுகுறித்து, மீஞ்சூர் வேளாண் உதவி இயக்குனர் டில்லிகுமார் கூறியதாவது:
சொர்ணவாரி நெற்பயிருக்கு காப்பீடு செய்து கொள்ள, தமிழக அரசால் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு உள்ளது. அதன்படி, நெல் பயிரிட்டுள்ள விவசாயிகள் 1 ஏக்கருக்கு, 615 ரூபாய் செலுத்தி காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.
நில உடைமை சிட்டா, அடங்கல், வங்கி கணக்கு புத்தகம் நகல், ஆதார் மற்றும் குடும்ப அட்டை நகல் உள்ளிட்ட ஆவணங்களுடன், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள், தேசியமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மற்றும் பொது சேவை மையங்களை அணுகலாம்.
மேற்கண்ட இடங்களில், வரும் 31ம் தேதிக்குள் உரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து, காப்பீடு தொகையை செலுத்தி பதிவு செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.