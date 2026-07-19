அழுகிய ஆண் சடலம் ஆரம்பாக்கத்தில் மீட்பு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:11 PM
கும்மிடிப்பூண்டி, ஜூலை 20–
ஆரம்பாக்கத்தில், சந்தேகத்திற்கு இடமாக அழுகிய நிலையில் கிடந்த ஆண் சடலத்தை மீட்டு, போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த ஆரம்பாக்கம் அருகே நாகராஜகண்டிகை கிராமத்தில், ஈச்சங்காடுமேடு என்ற இடத்தில், 40 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் சடலம் இருப்பதாக, நேற்று போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
ஆரம்பாக்கம் போலீசார் அங்கு சென்று, சடலத்தை கைப்பற்றி, பிரேத பரிசோதனைக்காக பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.
சந்தேகத்திற்கு இடமாக மர்மமான முறையில் இறந்த கிடந்த நபர் குறித்து, போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அருகில் உள்ள காவல் நிலையங்களுக்கு தகவல் தெரிவித்து, காணாமல் போனவர் விபரம் குறித்தும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன், இதே பகுதியில் சென்னையை சேர்ந்த கல்லுாரி மாணவர் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டு புதைக்கப்பட்டிருந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
அதனால், தற்போதைய சம்பவத்தில் போலீசாரின் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.