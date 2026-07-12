வீடு ஒப்படைக்க தாமதம்: ரூ.2 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வாரியத்திற்கு உத்தரவு
வீடு ஒப்படைக்க தாமதம்: ரூ.2 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வாரியத்திற்கு உத்தரவு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:01 PM
சென்னை: ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட நாளில் வீட்டை ஒப்படைக்காததால், வீட்டுவசதி வாரியம், இரண்டு லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என, ரியல் எஸ்டேட் ஆணையம் உத்தரவிட்டது.
சென்னை, ஷெனாய் நகரில் வீட்டு வசதி வாரியம் சார்பில், அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டப்படுகிறது. அதில், வீடு வாங்க குமுதா, பாலகுமார் ஆகியோர், 2022ல் ஒப்பந்தம் செய்தனர்.
இதற்காக, 12.75 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தனர். வீட்டை 16 மாதங்களில் ஒப்படைப்பதாக வாரிய அதிகாரிகள் உறுதியளித்தனர்.ஆனால், வீடு ஒப்படைப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.
இதுகுறித்து, குமுதா, பாலகுமார் ஆகியோர் ரியல் எஸ்டேட் ஆணையத்தில் புகார் அளித்தனர்.
இதுதொடர்பாக, ரியல் எஸ்டேட் ஆணைய விசாரணை அலுவலர் உமா மகேஸ்வரி பிறப்பித்த உத்தரவு:
மனுதாரர் கூறியபடி வீடு ஒப்படைப்பு தாமதமானது உறுதியாகிறது. எனவே, மனுதாரருக்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடாகவும், வழக்கு செலவுக்காக, 50,000 ரூபாயையும் வீட்டுவசதி வாரியம் வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.