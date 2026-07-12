/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ பவானியம்மன் கோவிலில் குவிந்த பக்தர்கள்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:11 PM
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ஊத்துக்கோட்டை: பவானியம்மன் கோவிலில் ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
தமிழகத்தில் உள்ள முக்கிய அம்மன் கோவில்களில், பெரியபாளையம் பவானியம்மன் கோவில் பிரசித்தி பெற்றது. பழமை வாய்ந்த இக்கோவிலில், ஒவ்வொரு செவ்வாய், வெள்ளி, ஞாயிறு மற்றும் விடுமுறை நாட்களில் அதிகளவு பக்தர்கள் குடும்பத்துடன் சென்று அம்மனை தரிசனம் செய்வர்.
ஞாயிற்றுக்கிழமையான நேற்று காலை முதல் பக்தர்களின் வருகை அதிகமாக இருந்தது. ஏராளமானோர் வாகனங்களில் வந்ததால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. பக்தர்கள் வேப்ப இலை ஆடை அணிந்தும், அலகு குத்தியும் நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர். பின், பொங்கல் வைத்து அம்மனை வழிபட்டனர். மதியம் பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.