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பைக்கிலிருந்து விழுந்து தி.மு.க., பிரமுகர் பலி

பைக்கிலிருந்து விழுந்து தி.மு.க., பிரமுகர் பலி

ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:21 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:21 PM

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திருத்தணி, ஜூலை 28﻿–

இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற தி.மு.க., பிரமுகர், தவறி விழுந்து பலியானார்.

பொதட்டூர்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பழனி என்கிற ரஜினி, 47. தி.மு.க., பிரமுகர். இவர், நேற்று காலை திருத்தணியில் நடந்த உறவினரின் சுபநிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க, தனது இரு சக்கர வாகனத்தில் பொதட்டூர்பேட்டையில் இருந்து, திருத்தணி நோக்கி சென்றுகொண்டிருந்தார்.

அப்போது, புச்சிரெட்டிப்பள்ளி அருகே சாலையின் வளைவில் இரு சக்கர வாகனத்தை வேகமாக திருப்பிய போது, கட்டுப்பாட்டை இழந்து, வாகனத்துடன் சாலையில் தவறி விழுந்தார்.

இதில் பலத்த காயமடைந்த அவர், சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். அப்பகுதி மக்கள், திருத்தணி போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

அங்கு வந்த போலீசார், பழனியின் உடலை திருத்தணி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து, வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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