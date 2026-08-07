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மனைவிக்கு வரதட்சணை கொடுமை கணவன் உட்பட 5 பேருக்கு வலை

மனைவிக்கு வரதட்சணை கொடுமை கணவன் உட்பட 5 பேருக்கு வலை

ADDED : ஜூலை 24, 2026 07:52 PM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 07:52 PM

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திருத்தணி, ஜூலை 25﻿–

வரதட்சணை கேட்டு மனைவியை துன்புறுத்திய கணவன் உட்பட 5 பேர் மீது, போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

திருத்தணி ஒன்றியம், விநாயகபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் புவனா, 26. இவருக்கும், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் அடுத்த கூடலுார் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விக்னேஷ், 26, என்பவருக்கும், 2022ம் ஆண்டு திருமணம் நடந்தது.

கணவன் விக்னேஷிக்கு குடிப்பழக்கம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக, தனது மனைவியிடம் வரதட்சணை கேட்டு, விக்னேஷ் துன்புறுத்தி வந்தார். இரு மாதங்களுக்கு முன், புவனாவின் கருவை கட்டாயப்படுத்தி விக்னேஷ் கலைத்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், இரு மாதங்களாக புவனா தாய் வீட்டில் உள்ளார்.

இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் கணவன் விக்னேஷ், அவரது தாய் திலகா, உறவினர்கள் பரசுராமன், நீலகண்டன் மற்றும் பெரியசாமி ஆகியோர், விவாகரத்து பத்திரத்தில் கையெழுத்து போடுமாறு புவனாவை கட்டாயப்படுத்தி தாக்கினர்.

அதன்பின், புவனா கொடுத்த புகாரின்படி, திருத்தணி மகளிர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, கணவன் விக்னேஷ், மாமியார் திலகா உட்பட, 5 பேரை தேடி வருகின்றனர்.

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