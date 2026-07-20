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விபத்தில் காயமடைந்த மூதாட்டி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழப்பு

விபத்தில் காயமடைந்த மூதாட்டி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழப்பு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM

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திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் அருகே, விபத்தில் படுகாயமடைந்த 60 வயது மூதாட்டி, சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்தார்.

திருவள்ளூர் அடுத்த கொசவன்பாளையம் பகுதியில், கடந்த 9ம் தேதி மாலை 6:00 மணியளவில், 60 வயது மதிக்கத்தக்க மூதாட்டி ஒருவர், நெடுஞ்சாலையோரம் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்.

அப்போது, அவ்வழியாக சென்ற அடையாளம் தெரியாத வாகனம் ஒன்று, மூதாட்டி மீது மோதி விட்டு நிற்காமல் சென்றது.

தகவலறிந்த கைவண்டூர் கிராம நிர்வாக அலுவலர் தயாநிதி, அப்பகுதி மக்களுடன் இணைந்து, மூதாட்டியை மீட்டு திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு அனுப்பி வைத்தார்.

பின், சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் மேல் சிகிச்சை பெற்று வந்த மூதாட்டி, சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று முன்தினம் இரவு உயிரிழந்தார்.

இதுகுறித்து, கிராம நிர்வாக அலுவலர் தயாநிதி கொடுத்த புகாரின்படி, திருவள்ளூர் தாலுகா போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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