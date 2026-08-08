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மூதாட்டியை கத்தியால் குத்தி 3 சவரன் நகை திருட்டு

மூதாட்டியை கத்தியால் குத்தி 3 சவரன் நகை திருட்டு

ADDED : ஆக 07, 2026 05:42 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:42 PM

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செவ்வாப்பேட்டை: செவ்வாப்பேட்டையில், பட்டப்பகலில் வீட்டில் தனியாக இருந்த, 74 வயது மூதாட்டியை கத்தியால் குத்தி, 3 சவரன் தங்க நகையை பறித்து சென்ற மர்ம நபர் குறித்து, போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

செவ்வாப்பேட்டை கங்கா நகரைச் சேர்ந்தர் மாரியம்மாள், 74. இவரது மகன் சதீஷ், 42. திருமணமாகாத இவர், ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார்.

நேற்று மதியம் 12:30 மணியளவில், திருவள்ளூரில் வசித்து வரும் இவரது மகள் சுகாசினி, 44, தன் தாயை பார்க்க வீட்டிற்கு வந்துள்ளார்.

அப்போது, வீட்டின் சமையலறையில், மாரியம்மாள் கத்தி குத்து காயங்களுடன் கிடந்துள்ளார். அவர் அணிந்திருந்த 3 சவரன் தங்க நகையும் திருடுபோயிருந்தது.

இதையடுத்து, தாயை மீட்ட சுஹாசினி, திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தார். அங்கு, சிகிச்சை பலனின்றி மாரியம்மாள் உயிரிழந்தார்.

இதுகுறித்து, சுகாசினி அளித்த புகாரின்படி, செவ்வாப்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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