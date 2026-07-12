/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ 120 பேருக்கு கண்பரிசோதனை 35 பேருக்கு அறுவை சிகிச்சை
120 பேருக்கு கண்பரிசோதனை 35 பேருக்கு அறுவை சிகிச்சை
120 பேருக்கு கண்பரிசோதனை 35 பேருக்கு அறுவை சிகிச்சை
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:01 PM
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திருத்தணி: திருத்தணி தளபதி கே.விநாயகம் மேல்நிலைப் பள்ளியில், திருத்தணி ரோட்டரி சங்கம், பம்மல் சங்கரா கண் மருத்துவமனை மற்றும் மாவட்ட பார்வை இழப்பு தடுப்பு சங்கம் சார்பில், இலவச கண்புரை அறுவை சிகிச்சை மற்றும் கண் பரிசோதனை முகாம் நேற்று நடந்தது.
முகாமில், ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய் மற்றும் கண் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. திருத்தணி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் இருந்து, 120க்கும் மேற்பட்டோர் கண்பரிசோதனை செய்து கொண்டனர்.
இதில், 38 பேர் அறுவை சிகிச்சைக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டு, மருத்துவமனைக்கு வேன் மூலம் அழைத்து செல்லப்பட்டனர். இதற்கான ஏற்பாடுகளை சங்க நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்.