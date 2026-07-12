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ஏரி மதகு, நீர்ப்பாசன கால்வாய்களை சீரமைக்க விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு

ஏரி மதகு, நீர்ப்பாசன கால்வாய்களை சீரமைக்க விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:31 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:31 PM

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திருத்தணி: திருத்தணி கோட்ட விவசாயிகள் ஏரி மதகு மற்றும் நீர்ப்பாசன கால்வாய்களை சீரமைக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

திருத்தணி வருவாய் கோட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு ஏரிகளின் மதகுகள், நீர்ப்பாசன கால்வாய் சேதமடைந்துள்ளன. இதுகுறித்து, நீர்வளத்துறை மற்றும் ஊராட்சி அலுவலகத்தில், விவசாயிகள் பலமுறை புகார் தெரிவித்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

குறிப்பாக, பொதட்டூர்பேட்டை ஏரி, மத்துார் ஏரி, அலமேலுமங்காபுரம் ஏரி மற்றும் செருக்கனுார் உட்பட, 10க்கும் மேற்பட்ட ஏரிகளின் மதகு மற்றும் நீர்ப்பாசன கால்வாய்கள் சேதமடைந்துள்ளன. இதனால், ஏரிகளில் இருந்து தண்ணீர் வெளியேறி வருகிறது. ஏரி பாசனத்தை நம்பியுள்ள விவசாயிகள் ஏமாற்றமடைந்து வருகின்றனர்.

எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் ஆய்வு செய்து, பருவ மழைக்கு முன் ஏரிகளின் மதகு, நீர்ப்பாசன கால்வாய்களை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

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