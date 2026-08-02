ரேஷன் கடைகளில் இன்று விரல் ரேகை பதிவு முகாம்

ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் இன்று, விரல் ரேகை பதிவு செய்யும் சிறப்பு முகாம் நடைபெற உள்ளது.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் 2013-ன் படி, முன்னுரிமை மற்றும் ‘அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா’ குடும்ப ஆதார் விபரங்களை சரிபார்ப்பதற்காக, மின்னணு ரேஷன் கார்டுகளில் இணைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து பயனாளிகளின் விரல்ரேகை அடிப்படையிலான, சரிபார்ப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
அதன்படி, ரேஷன் கார்டுகளில் இணைக்கப்பட்டுள்ள பயனாளிகள் விரல்ரேகை அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பை மேற்கொள்ள, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இன்று, விரல்ரேகை பதிவு செய்யும் பணி, அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் சிறப்பு முகாம் நடைபெற உள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் குடும்ப அட்டைகளில் இடம்பெற்றுள்ள பயனாளிகளில், தற்போது வரை விரல்ரேகை பதிவு செய்யாதவர்கள் அனைவரும், தங்களது இருப்பிடத்திற்கு அருகில் உள்ள ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று, விரல்ரேகையை பதிவு செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.