மின் கசிவால் தீ விபத்து ‘பேக்கரி’ எரிந்து நாசம்

ADDED : ஆக 07, 2026 03:43 PM
ஆர்.கே.பேட்டை, ஆக. 8-–
மின் கசிவு காரணமாக ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், ‘பேக்கரி’ எரிந்து நாசமானது.
ஆர்.கே.பேட்டை அடுத்த அம்மையார்குப்பத்தை சேர்ந்தவர் உமா, 44. இவர், அவருக்கு சொந்தமான இடத்தில், ‘பேக்கரி’ நடத்தி வருகிறார்.
அங்கு, நேற்று எதிர்பாராதவிதமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டது. உடனடியாக, பள்ளிப்பட்டு தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், போராடி தீயை அணைத்தனர்.
ஆனாலும், இந்த விபத்தில், பேக்கரியில் இருந்த சாதனங்கள் மற்றும் உணவு பொருட்கள் என, 1.50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து நாசமாகின.
அதிர்ஷ்டவசமாக, பேக்கரியில் இருந்த தொழிலாளர்கள், எந்தவித காயமும் இன்றி தப்பினர். இந்த விபத்து குறித்து, ஆர்.கே.பேட்டை போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
போலீசாரின் முதல்கட்ட விசாரணையில், மின்கசிவு காரணமாக இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என, தெரியவந்துள்ளது.