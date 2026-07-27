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சாலை விரிவாக்க பணியின் போது குழாய் சேதமடைந்து எரிவாயு கசிவு
சாலை விரிவாக்க பணியின் போது குழாய் சேதமடைந்து எரிவாயு கசிவு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 10:34 PM
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திருமழிசை: புதுச்சத்திரம் பகுதியில், நெடுஞ்சாலை விரிவாக்கப் பணியின்போது குழாய் சேதமடைந்து, இயற்கை எரிவாயு கசிவு ஏற்பட்டது. தகவலறிந்த தீயணைப்பு துறையினர், விரைந்து வந்து கசிவை கட்டுப்படுத்தினர்.
திருமழிசை அடுத்துள்ளது புதுச்சத்திரம். இப்பகுதியில் உள்ள ஊத்துக்கோட்டை – திருமழிசை மாநில நெடுஞ்சாலை விரிவாக்கப் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
இதில், புதுச்சத்திரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் நிறுவனம் அருகே, நேற்று மாலை 4:30 மணியளவில், சாலை விரிவாக்க பணிகளுக்கு பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் பள்ளம் தோண்டும்போது, குழாய் சேதமடைந்து, இயற்கை எரிவாயு கசிவு ஏற்பட்டது.
தகவலறிந்த திருவூர் தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைந்து வந்து, தண்ணீரை கொண்டு அரை மணி நேரம் போராடி இயற்கை எரிவாயு கசிவை கட்டுப்படுத்தினர். பின், சேதமடைந்த குழாய் சீரமைக்கப்பட்டது.