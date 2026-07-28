விபத்தில் காயமடைந்த ஆடு வியாபாரி உயிரிழப்பு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM
திருவாலங்காடு, ஜூலை 29--–
திருவாலங்காடு அருகே, டூ –- வீலர் மீது கார் மோதிய விபத்தில் காயமடைந்த ஆடு வியாபாரி, சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
திருவாலங்காடு ஒன்றியம், வீரராகவபுரம் ஊராட்சி, காட்ராயகுண்டா கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் ரமேஷ் பாபு, 55, மற்றும் நாராயணன், 58. இருவரும், ஆடு வியாபாரம் செய்து வருகின்றனர்.
இவர்கள், கடந்த 21ம் தேதி காலை, ஆடு வாங்க அரக்கோணம் நோக்கி, ‘ஹோண்டா ஷைன்’ இருசக்கர வாகனத்தில், திருவள்ளூர் –-- அரக்கோணம் நெடுஞ்சாலை வழியாக சென்றனர்.
வீரராகவபுரம் அருகே சென்றபோது, பின்னால் வந்த கார், டூ –- வீலர் மீது மோதியது. இந்த விபத்தில், ரமேஷ்பாபு மற்றும் நாராயணன் இருவரும் படுகாயம் அடைந்தனர்.
அவ்வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டிகள், இருவரையும் மீட்டு, ஆம்புலன்ஸ் வாயிலாக திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அங்கு தீவிர சிகிச்சையில் இருந்த நாராயணன், நேற்று காலை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். திருவாலங்காடு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.