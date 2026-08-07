நெடுஞ்சாலை விரிவாக்க பணி மந்தம் பராமரிப்பிலும் அதிகாரிகள் அலட்சியம்
நெடுஞ்சாலை விரிவாக்க பணி மந்தம் பராமரிப்பிலும் அதிகாரிகள் அலட்சியம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 04:11 PM
திருமழிசை. ஜூலை 29–: சென்னை – பெங்களூரு தேசிய அதிவிரைவு நெடுஞ்சாலை விரிவாக்கப்பணிகள் மந்தமாக நடந்து வருவதாகவும், சாலை பராமரிப்பில் நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் அலட்சியமாக இருப்பதாகவும், வாகன ஒட்டிகள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
சென்னை – பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையை, கடந்த 2014ம் ஆண்டு ஆறு வழிச்சாலையாக விரிவாக்க திட்டமிடப்பட்டு, 2018ம் ஆண்டின் இறுதியில் சீரமைப்பு பணிகள் தொடங்கின.
மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறையால் மேற்கொள்ளப்பட்ட மதுரவாயல் முதல் ஸ்ரீபெரும்புதுார் வரையிலான, 23 கி.மீ., நீள சாலை விரிவாக்கப் பணிகள் நிறைவடையும் கட்டத்திற்கு வந்து விட்டன.
ஆனால், தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும், ஸ்ரீபெரும்புதுார் முதல் வாலாஜா வரையிலான, 71 கி.மீ., நீள சாலை விரிவாக்கப் பணிகள் மந்தமாக நடந்து வருகின்றன. 2018ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட பணிகள், 2021ம் ஆண்டிற்குள் நிறைவடைந்திருக்க வேண்டும். ஆனால், இன்று வரை சீரமைப்பு பணிகள் ஆமை வேகத்தில் நடந்து வருகின்றன.
ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமாக வாகனங்கள் சென்று வரும் இந்த நெடுஞ்சாலையில், தற்போது ஆங்காங்கே சாலை சேதமடைந்து, மோசமான நிலையில் உள்ளது. இது, வாகன ஓட்டிகளிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குறிப்பாக, திருமழிசையிலிருந்து வேலப்பன் சாவடி வரை, சாலை சேதமடைந்து மோசமான நிலையில் இருப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி தவித்து வருகின்றனர்.
மேலும், பல பகுதிகளில் மையத்தடுப்பு மற்றும் இணைப்பு சாலையின் தடுப்பு பகுதிகளில், மண் படலம், குப்பை குவிந்துள்ளது. அதனால், இரு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
இதேபோல், பல இடங்களில் மழைநீர் செல்ல வழியின்றி, சாலையில் குளம் போல் தேங்கி நிற்பதால், வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறையினர், சென்னை – பெங்களூரு தேசிய அதிவிரைவு நெடுஞ்சாலையில் ஆய்வு செய்து, மண் படலத்தை அகற்றவும், சேதடைந்த சாலையை சீரமைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.