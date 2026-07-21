திருத்தணி பழைய பஸ் நிலையத்தில் தனியார் பஸ்கள் நின்று செல்ல தடை இரும்பு தடுப்பு அமைத்து நடவடிக்கை
திருத்தணி பழைய பஸ் நிலையத்தில் தனியார் பஸ்கள் நின்று செல்ல தடை இரும்பு தடுப்பு அமைத்து நடவடிக்கை
ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:05 PM
திருத்தணி, ஜூலை 22–
திருத்தணி பழைய பேருந்து நிலையத்தில், தனியார் பேருந்துகள் நீண்ட நேரம் நின்று செல்வதை தவிர்க்க, இரும்பு கம்பிகளால் தடுப்பு அமைத்து, நகராட்சி நிர்வாகம் தடை வித்தித்துள்ளது.
திருத்தணி அரசு போக்குவரத்து பணிமனை அருகே, நான்கரை ஏக்கர் பரப்பில், நகராட்சி நிர்வாகம், 21 கோடி ரூபாயில் புதிய நவீன பேருந்து நிலையம் கட்டி, கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தது.
ஆனால், சில தனியார் பேருந்துகள், புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு வராமல், பழைய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்தே புறப்பட்டு வந்தன.
இதையடுத்து, திருத்தணி மோட்டார் ஆய்வாளர் மற்றும் அரசு பணிமனை மேலாளர் ஆகியோர், தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்களை வரழைத்து, அனைத்து தனியார் பேருந்துகளும் புதிய பேருந்து நிலையத்திற்குள் வந்து செல்ல வேண்டும் என, அறிவுறுத்தினர்.
தற்போது, தனியார் பேருந்துகள் புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்து, அங்கிருந்து உடனே புறப்பட்டு, பழைய பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்து விடுகின்றன. அங்கு, கால் மணி நேரத்திற்கும் மேல் அவை நின்று செல்வதால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
இதை தடுக்கும் வகையில், நகராட்சி கமிஷனர் கன்னியப்பன், பழைய பேருந்து நிலையத்தில், 30 அடி அகலத்திற்கு மட்டும் வழிவிட்டு, மீதமுள்ள இடத்தில், பேருந்து மற்றும் பிற வாகனங்கள் செல்ல முடியாத அளவிற்கு இரும்பு கம்பிகளால் தடுப்பு ஏற்படுத்தும் பணி துரித வேகத்தில் நடந்து வருகிறது. இன்னும் இரண்டு நாட்களில், இரும்பு கம்பி தடுப்பு வேலி, தகடுகளால் மறைக்கப்பட உள்ளது.
இதனால், பழைய பேருந்து நிலையத்தில், அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் வந்தவுடன் பயணியரை ஏற்றிக்கொண்டு செல்ல வேண்டிய நிலை உருவாகியுள்ளது.