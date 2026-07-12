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கோயம்பேடு சந்தை காய்கறி விலை விபரம்

கோயம்பேடு சந்தை காய்கறி விலை விபரம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:31 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:31 PM

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அ நிறம் | அளவு

காய்கறி கிலோ (ரூ.)

வெங்காயம் 30 ﻿– 38

கர்நாடகா வெங்காயம் 24 ﻿– 26

சின்ன வெங்காயம் 50 ﻿– 70

தக்காளி 15 ﻿– 50

உருளை 18 ﻿– 25

கேரட் 20 ﻿– 60

பீன்ஸ் 70 ﻿– 90

பீட்ரூட் 30 ﻿– 40

சவ் சவ் 25 ﻿– 30

முள்ளங்கி 30 ﻿– 35

முட்டைக்கோஸ் 25 ﻿– 30

வெண்டை 25 ﻿– 30

கத்திரி 30 ﻿– 40

முருங்கை 40 ﻿– 50

பாகற்காய் 40 ﻿– 50

புடலங்காய் 20 ﻿– 30

சுரைக்காய் 15 ﻿– 25

காலிபிளவர் 25 ﻿– 40

வெள்ளரி 25

அவரைக்காய் 50 ﻿– 60

கோவக்காய் 20 ﻿– 30

கொத்தவரை 25 ﻿–30

வாழைக்காய் 10 ﻿– 12

பீர்க்கங்காய் 40 ﻿– 50

நுாக்கல் 30 ﻿– 40

சேனைக்கிழங்கு 40 ﻿– 50

இஞ்சி 200 ﻿– 250

பூண்டு 130 ﻿– 250

மிளகாய் 50 ﻿– 60

குடைமிளகாய் 70 ﻿– 80

எலுமிச்சை 60 ﻿– 80

மாங்காய் 15 ﻿– 18

தேங்காய் 40 ﻿– 50

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