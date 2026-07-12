/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ கோயம்பேடு சந்தை காய்கறி விலை விபரம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:31 PM
அ நிறம் | அளவு
காய்கறி கிலோ (ரூ.)
வெங்காயம் 30 – 38
கர்நாடகா வெங்காயம் 24 – 26
சின்ன வெங்காயம் 50 – 70
தக்காளி 15 – 50
உருளை 18 – 25
கேரட் 20 – 60
பீன்ஸ் 70 – 90
பீட்ரூட் 30 – 40
சவ் சவ் 25 – 30
முள்ளங்கி 30 – 35
முட்டைக்கோஸ் 25 – 30
வெண்டை 25 – 30
கத்திரி 30 – 40
முருங்கை 40 – 50
பாகற்காய் 40 – 50
புடலங்காய் 20 – 30
சுரைக்காய் 15 – 25
காலிபிளவர் 25 – 40
வெள்ளரி 25
அவரைக்காய் 50 – 60
கோவக்காய் 20 – 30
கொத்தவரை 25 –30
வாழைக்காய் 10 – 12
பீர்க்கங்காய் 40 – 50
நுாக்கல் 30 – 40
சேனைக்கிழங்கு 40 – 50
இஞ்சி 200 – 250
பூண்டு 130 – 250
மிளகாய் 50 – 60
குடைமிளகாய் 70 – 80
எலுமிச்சை 60 – 80
மாங்காய் 15 – 18
தேங்காய் 40 – 50