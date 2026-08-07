அங்காளம்மன் கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் விமரிசை

ADDED : ஜூலை 24, 2026 03:52 PM
ஊத்துக்கோட்டை, ஜூலை 25–
ஊத்துக்கோடை அங்காளம்மன் கோவிலில், கும்பாபிஷேக விழா விமரிசையாக நடந்தது.
ஊத்துக்கோட்டை பேரூராட்சி, பூந்தோப்பு பகுதியில் உள்ளது அங்காளம்மன் கோவில். பழமை வாய்ந்த இக்கோவிலில், கும்பாபிஷேகம் நடந்து, 20 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. சிதிலமடைந்து காணப்பட்ட இக்கோவில், பக்தர்கள் பங்களிப்புடன் சீரமைக்கப்பட்டு, நேற்று கும்பாபிஷேகம் நடந்தது.
நேற்று முன்தினம் மாலை 5:00 மணிக்கு கணபதி பூஜை, வாஸ்து பூஜை, புண்ணியாவசனம், மேதினி பூஜை, முதல் கால யாக பூஜை, பூர்ணாஹுதி ஆகிய நிகழ்வுகள் நடந்தன.
நேற்று காலை 6:00 மணிக்கு கோ பூஜை, கன்னியா பூஜை, விஷ்வரூபம், இரண்டாம் கால யாக பூஜை மற்றும் பூர்ணாஹுதி ஆகியவை நடந்தன.
பின், கோபுர கலசத்திற்கு புனித நீர் ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. அதன்பின், உற்சவர் அம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் கோவிலை வலம் வந்து, பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. விழாவை ஒட்டி, ஊர் பெரியவர்கள் கோவில் வளாகத்தில் மரக்கன்றுகள் நட்டனர்.