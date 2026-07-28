வரவு – செலவினங்களுக்கு ரசீது காட்டுவதில்லை மீஞ்சூர் பேரூராட்சி கவுன்சிலர்கள் போராட்டம்
வரவு – செலவினங்களுக்கு ரசீது காட்டுவதில்லை மீஞ்சூர் பேரூராட்சி கவுன்சிலர்கள் போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:51 PM
மீஞ்சூர், ஜூலை 29–
மீஞ்சூர் பேரூராட்சியில், வரவு – செலவினங்களுக்கு உரிய ரசீதுகள் காட்டுவதில்லை எனக்கூறி, கவுன்சிலர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
மீஞ்சூர் பேரூராட்சியில், கவுன்சிலர்கள் கூட்டம் நேற்று, செயல் அலுவலர் மகேஸ்வரி தலைமையில் நடந்தது. கூட்டத்தில் பங்கேற்ற கவுன்சிலர்கள், ‘முறையான கணக்கு வழக்குகளை காட்டுவதில்லை எனக்கூறி, அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
செலவின கணக்குகளுக்கு உரிய ஆவணங்களை வழங்கும்படியும், தீர்மான நகல்களை கேட்டும், அலுவலகத்தில் அமர்ந்து உள்ளிருப்பு பேராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதில், ஐந்து தி.மு.க., ஒரு காங்., ஒரு சுயேட்சை, ஒரு வி.சி., என மொத்தம், எட்டு கவுன்சிலர்கள் பங்கேற்றனர்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கூறியதாவது:
மீஞ்சூர் பேரூராட்சியில், 7 கோடி ரூபாய்க்கு செலவின கணக்கு காட்டப்படுகிறது. அதற்கான உரிய ரசீது உள்ளிட்ட ஆவணங்களை காட்டவில்லை. இதில் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக சந்தேகப்படுகிறோம். தீர்மான நகல்களை கேட்டாலும் தர மறுக்கின்றனர்.
தற்போது, 7 கோடி ரூபாய் பொது நிதி இருந்தும், மக்களின் அடிப்படை பிரச்னைகளான சாலை, குடிநீர், மின் விளக்கு உள்ளிட்ட வசதிகளை ஏற்படுத்தாமல், நிர்வாகம் அலட்சியம் காட்டுகிறது.
மேலும், மாதாந்திர கூட்டங்களை தொடர்ச்சியாக நடத்துவதில்லை. வரவு – செலவு கணக்கிற்கான ஆவணங்கள், தீர்மான நகல்கள் கேட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு உள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கவுன்சிலர்களிடம், பேரூராட்சி அதிகாரிகள் பேச்சு நடத்தினர். செலவின கணக்குகளுக்கான விபரங்கள், தீர்மான நகல்கள் தருவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளிக்கப்பட்டது. அதை தொடர்ந்து, கவுன்சிலர்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டனர்.