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இனி மின் பஸ்கள்தான் எம்.டி.சி., திட்டவட்டம்

இனி மின் பஸ்கள்தான் எம்.டி.சி., திட்டவட்டம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:31 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:31 PM

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சென்னை: 2: –: சென்னையில் இனி வரும் புதிய பேருந்துகள் அனைத்தும் மின்சாரம் மற்றும் சி.என்.ஜி., பேருந்துகளாக இயக்கப்படும் என, மாநகர போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து, சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் கூறியதாவது:

சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் குடியிருப்புகள், தொழிற்சாலைகள், அலுவலகங்கள் அதிகரித்து வருவதால், பேருந்துகளின் தேவை அதிகமாக உள்ளது. வரும் 2032ல் மாநகர பேருந்துகளின் தேவை, 7,578 இருக்கும். தற்போது, 3,376 மாநகர பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.

எனவே, வரும் ஆண்டுகளில் கூடுதல் பேருந்துகளை இயக்கவும், பணியாளர்களை நியமிக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளோம். டீசல் பயன்பாட்டை குறைத்து, மின்சார மற்றும் சி.என்.ஜி., காஸ் பேருந்துகளின் பயன்பாட்டை அதிகரிக்க உள்ளோம்.

சென்னையில் இனி வரும் புதிய பேருந்துகள் மின்சாரம் மற்றும் சி.என்.ஜி.,யில் இயங்குவதாக இருக்கும். தற்போது, 625 ஆக உள்ள மின்சார பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை, அடுத்த ஆண்டு இறுதிக்குள், 1,000 ஆக உயர்த்தப்படும்.

மாநகர பேருந்துகளுக்காக செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில், புதிதாக 10 பணிமனைகள் அமைக்கப்படும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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