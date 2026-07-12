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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ முகம் சிதைக்கப்பட்டு வாலிபர் படுகொலை முன்விரோதத்தால் கொடூரம்; 4 பேர் சரண்

முகம் சிதைக்கப்பட்டு வாலிபர் படுகொலை முன்விரோதத்தால் கொடூரம்; 4 பேர் சரண்

முகம் சிதைக்கப்பட்டு வாலிபர் படுகொலை முன்விரோதத்தால் கொடூரம்; 4 பேர் சரண்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:31 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:31 PM

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பொன்னேரி: முன்விரோதத்தால் பொன்னேரி வாலிபர் முகம் சிதைக்கப்பட்ட நிலையில், கொடூரமாக வெட்டிக்கொல்லப்பட்டார். இது தொடர்பாக, காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்த நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

பொன்னேரி அடுத்த குண்ணம்மஞ்சேரியைச் சேர்ந்தவர் சுனில், 27; வெல்டர். தனியார் தொழிற்சாலையில் பணிபுரிந்து வந்தார். நேற்று முன்தினம் வேலைக்கு சென்றுவிட்டு மாலை வீடு திரும்பினார். பின், இரவு 7:00 மணிக்கு வெளியில் சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை.

நள்ளிரவு, 12:00 மணியளவில் பொன்னேரி ஆரணி ஆற்றின் பாலத்தின் கீழ், ஆண் நபர் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டு, முகம் முழுதும் சிதைக்கப்பட்ட நிலையில் கிடப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

பொன்னேரி போலீசாரின் விசாரணையில் சுனில், 27, என்பது தெரிந்தது. உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக, பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரித்தனர்.

இதில் தெரிய வந்ததாவது:

கடந்தாண்டு, பொன்னேரி அடுத்த சின்னகாவனம் பகுதியில் நடந்த இறுதிச்சடங்கு நிகழ்வில் சுனில் பங்கேற்றபோது, இருதரப்பினருக்கு இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் சுனிலும் சம்பந்தப்பட்டுள்ளார். அந்த முன்விரோதம் காரணமாக, நேற்று முன்தினம் சுனில் கொடூரமாக வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டது தெரிந்தது. போலீசார் தனிப்படை அமைத்து கொலையாளிகளை தேடி வந்தனர்.

இந்த நிலையில், சுனில் இறந்த தகவலறிந்து நேற்று காலை, மருத்துவமனையில் திரண்டனர். கொலையாளிகளை கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்கும்வரை சடலத்தை வாங்க மாட்டோம் எனக்கூறி, போலீசாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்; காவல் நிலையத்தையும் முற்றுகையிட்டனர். அதேநேரம், பொன்னேரி அடுத்த சின்னகாவனம் பகுதியைச் சேர்ந்த தீபக், 26 உட்பட நான்கு பேர் காவல் நிலையத்தில் சரண் அடைந்தனர். இது குறித்து சுனிலின் உறவினர்களிடம் போலீசார் தெரிவித்ததை அடுத்து, அவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.

முன்விரோதம் காரணமாக வாலிபர் கொடூரமாக வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டரா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என, சரணடைந்த நான்கு பேரிடம் போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.

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