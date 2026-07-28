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புதிய பஸ் நிலையம் ஆக., 10 முதல் செயல்படும் திருவள்ளூர் கலெக்டர் தகவல்

புதிய பஸ் நிலையம் ஆக., 10 முதல் செயல்படும் திருவள்ளூர் கலெக்டர் தகவல்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:21 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:21 PM

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திருவள்ளூர், ஜூலை 29﻿–

திருவள்ளூர், வேடங்கிநல்லுார் பகுதியில் அமைந்துள்ள புதிய பேருந்து நிலையம், ஆக., 10ம் தேதி முதல் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் என, கலெக்டர் கவிதா தெரிவித்துள்ளார்.

திருவள்ளூர் நகரத்தின் மையப் பகுதியான ராஜாஜி சாலையில் செயல்பட்டு வந்த திரு.வி.க., பேருந்து நிலையம், குறுகிய இடத்தில் அமைந்துள்ளது. அதனால், தினமும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு, பொதுமக்கள் அவதிப்பட்டு வந்தனர்.

இதையடுத்து, திருவள்ளூர் ﻿– ஊத்துக்கோட்டை சாலையில், வேடங்கிநல்லுார் பகுதியில், 36 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், திருவள்ளூர் நகராட்சி சார்பில், புதிய பேருந்து நிலையம் கட்டப்பட்டது. கடந்த மார்ச் 4ம் தேதி திறக்கப்பட்டது.

தளம் அமைத்தல், கழிவு நீர் தொட்டி அமைத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் நிறைவடையாததால், முழுதாக மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரவில்லை.

தற்போது, இறுதி கட்டப்பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில், வரும் ஆக., 10ம் தேதி முதல், பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக வர உள்ளது.

இதுகுறித்து, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா கூறியதாவது:

திருவள்ளூர் நகராட்சி புதிய பேருந்து நிலையம், வரும் ஆக., 10ம் தேதி முதல் செயல்படும். புதிய பேருந்து நிலையம் ﻿– ரயில் நிலையம் வழித்தடத்தில், நகரப் பேருந்துகள், ஆயில் மில், ஜெ.என்., சாலை, உழவர் சந்தை, சி.வி.நாயுடு சாலை – டோல்கேட் வழியாக இயக்கப்படும்.

தேரடி வழியாக, ஆவடி, அம்பத்துார், மாதவரம், செங்குன்றம், சியஞ்சேரி, மெய்யூர், ஆவாஜிபேட்டை, மேல்செம்பேடு, தேவந்தவாக்கம் செல்லும் மாநகர மற்றும் அரசு போக்குவரத்து கழக பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.

கோயம்பேடு, செங்கல்பட்டு, தாம்பரம், பூந்தமல்லி, ஸ்ரீபெரும்புதுார் பகுதியில் இருந்து வரும் பேருந்துகள், ஜெ.என்., சாலை, டோல்கேட் வழியாக புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு வந்தடையும்.

ராமஞ்சேரி, பூண்டி, பிளேஸ்பாளையம், ஊத்துக்கோட்டை ஆகிய பகுதிகளுக்கும், இங்கிருந்து பேருந்துகள் இயக்கப்படும். மேலும், 10ம் தேதிக்குப் பின், பழைய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து பேருந்துகள் இயக்கப்படாது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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