சுடுகாடு சாலை ஆக்கிரமிப்பு பி.டி.ஓ., அலுவலகம் முற்றுகை
சுடுகாடு சாலை ஆக்கிரமிப்பு பி.டி.ஓ., அலுவலகம் முற்றுகை
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM
திருத்தணி, ஜூலை 21–
திருத்தணி அருகே சுடுகாடு சாலையை தனிநபர்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளதாக கூறி, அப்பகுதி மக்கள் பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர்.
திருத்தணி ஒன்றியம், வி.கே.ஆர்.புரம் ஊராட்சி பொந்தால்கண்டிகை இருளர் காலனியில், 100க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
இப்பகுதி மக்கள், 25 ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தி வந்த மயானத்திற்கு செல்லும் பாதையை, தனிநபர்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடம் பலமுறை தெரிவித்தும், இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
இந்நிலையில், நேற்று அப்பகுதியை சேர்ந்த பெண்கள் 10க்கும் மேற்பட்டோர், திருத்தணி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
பொந்தால்கண்டிகை இருளர் காலனி மக்கள் பயன்படுத்தி வந்த மயான பாதையை, தனி நபர்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளனர். இதனால், இறந்தவர்களின் உடலை எடுத்துச் செல்ல முடியாமல் அவதிப்படுகிறோம்.
மேலும், கிராமத்தில் உள்ள ஏழை குடும்பங்களுக்கு, அரசு சார்பில் வீடுகள் வழங்கப்படவில்லை. சாலை வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளும் செய்து தரப்படவில்லை.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
பின் இதுகுறித்து, திருத்தணி வட்டார வளர்ச்சி அதிகாரியிடம் மனு அளித்தனர். அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால், தமிழக முதல்வரை நேரில் சந்தித்து புகார் அளிப்போம் என, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள் தெரிவித்தனர்.