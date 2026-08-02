/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ 22 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் ஒடிஷா வாலிபர் சிக்கினார்
ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM
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கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி அருகே, 22 கிலோ கஞ்சா பாக்கெட்டுகளை கடத்தி வந்த ஒடிஷா மாநில வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த ஆரம்பாக்கம் ரயில் நிலைய பகுதியில், நேற்று மாலை போலீசார் ரோந்து சென்றனர். அப்போது, ரயிலில் இருந்து இறங்கிய வாலிபர் ஒருவர், ஆட்டோ ஒன்றில் ஏற முயன்றார்.
அவரின் நடவடிக்கைகளில் சந்தேகம் ஏற்பட்டதால் உடைமைகளை சோதனையிட்டனர். அதில், 22 கிலோ கஞ்சா இருந்தது தெரியவந்தது. கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீசார், ஒடிஷா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த கங்காதர பாட்டியா, 23, என்பவரை கைது செய்தனர். ஆரம்பாக்கம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.