தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ மாதர்பாக்கம் ஒன்றியத்திற்கு பி.டி.ஓ., அலுவலகம் திறப்பு

மாதர்பாக்கம் ஒன்றியத்திற்கு பி.டி.ஓ., அலுவலகம் திறப்பு

மாதர்பாக்கம் ஒன்றியத்திற்கு பி.டி.ஓ., அலுவலகம் திறப்பு

ADDED : ஆக 14, 2026 04:51 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 14, 2026 04:51 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கும்மிடிப்பூண்டி, ஆக. 15﻿–

புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மாதர்பாக்கம் ஒன்றியத்திற்கு, பி.டி.ஓ., எனும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் நேற்று திறக்கப்பட்டது.

கும்மிடிப்பூண்டி ஒன்றியத்தில், மொத்தம் 61 ஊராட்சிகள் இருந்தன. அதில், தேர்வாய், கண்ணன்கோட்டை, மாநெல்லுார் உள்ளிட்ட, 22 ஊராட்சிகளை தனியாக பிரித்து, புதிதாக மாதர்பாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றியம் ஏற்படுத்தப்பட்டது.

அதற்கான பி.டி.ஓ., எனும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அலுவலகம், மாதர்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள வாடகை கட்டடத்தில், நேற்று திறக்கப்பட்டது. கும்மிடிப்பூண்டி தமிழக வெற்றிக் கழக எம்.எல்.ஏ., விஜயகுமார், மாதர்பாக்கம் பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தை திறந்து வைத்தார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us