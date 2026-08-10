அங்கன்வாடி மைய கட்டடத்தை இடித்து 8 மாதமாகியும் கண்டுகொள்ளாத அதிகாரிகள்
அங்கன்வாடி மைய கட்டடத்தை இடித்து 8 மாதமாகியும் கண்டுகொள்ளாத அதிகாரிகள்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:00 PM
ஆவடி: பாலவேடு, கரிமேட்டில் பாழடைந்த அங்கன்வாடி மையம் இடிக்கப்பட்டு எட்டு மாதங்களாகியும், புது கட்டடம் கட்டப்படாததால், வாடகை வீட்டில் அங்கன்வாடி மையம் செயல்படுகிறது.
ஆவடி அடுத்த பாலவேடு, கரிமேடு, காமராஜர் நகரில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தில், 20 குழந்தைகள் படித்து வருகின்றனர்.
இந்த அங்கன்வாடி மையம் 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கழிப்பறை, தண்ணீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதி இல்லாமல், பாழடைந்த கட்டடத்தில் செயல்பட்டு வந்தது.
கட்டடத்தை சுற்றி செடி, கொடிகள் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்தன. இதனால், பூரான் உள்ளிட்ட விஷ ஜந்துக்கள், சர்வ சாதாரணமாக உலாவி வந்தன.
இதனால், குழந்தைகளை அங்கன்வாடிக்கு அனுப்ப பெற்றோர் அஞ்சினர். இது குறித்து பலமுறை புகார் அளித்தும், ஊராட்சி நிர்வாகம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
இந்நிலையில், அங்கன்வாடி மையத்தின் அவலம் குறித்து, கடந்தாண்டு நவ., 15ம் தேதி நம் நாளிதழில் படத்துடன் செய்தி வெளியிடப்பட்டது.
இதன் எதிரொலியாக, அனைத்து வசதிகளுடன் புதிய அங்கன்வாடி மையம் கட்ட, ஜனவரி மாதம் பாழடைந்த அங்கன்வாடி மையம் இடிக்கப்பட்டது.
பாழடைந்த கட்டடம் இடிக்கப்பட்டு எட்டு மாதங்களாகியும், இதுவரை புது கட்டடம் கட்ட எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
கோடைக்காலம் முடிந்து மழைக்காலம் தொடங்கிய நிலையில், இன்னும் அருகில் உள்ள சிறிய வாடகை கட்டடத்தில் அங்கன்வாடி மையம் இயங்கி வருகிறது.
இது குறித்து பெற்றோர்கள் கூறியதாவது:
ஏழை எளிய மக்கள் தான், தங்கள் குழந்தைகளை அரசு அங்கன்வாடி மையத்தில் விடுகின்றனர். அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் அங்கன்வாடி மையத்தில் படிக்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து, நிரந்தரமாக மூடும் நிலைக்கு தள்ளப்படும் ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, சம்பந்தப்பட்ட வில்லிவாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் புது கட்டடம் கட்ட விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.