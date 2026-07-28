/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ குட்கா பறிமுதல் ஒருவர் கைது
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:52 PM
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கும்மிடிப்பூண்டி, ஜூலை 29–
கும்மிடிப்பூண்டி அருகே, ரயிலில் 12 கிலோ குட்கா கடத்தி வந்த நபரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த ஆரம்பாக்கம் ரயில் நிலைய பகுதியில், போலீசார் நேற்று ரோந்து சென்றனர். அப்போது, சந்தேகம் ஏற்படும்படி ரயிலில் இருந்து இறங்கி வந்த நபரை பிடித்து விசாரித்தனர்.
அவர் வைத்திருந்த பையில், 12 கிலோ குட்கா பாக்கெட்கள் சிக்கின. அதை பறிமுதல் செய்த போலீசார், குட்கா கடத்தலில் ஈடுபட்ட, மீஞ்சூர் அடுத்த அத்திப்பட்டு பகுதியை சேர்ந்த சிக்கந்தர் காசிம், 56, என்பவரை கைது செய்தனர். ஆரம்பாக்கம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.