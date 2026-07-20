பாட்டு கச்சேரியில் தகராறு ஒருவர் கைது; மூவருக்கு வலை
பாட்டு கச்சேரியில் தகராறு ஒருவர் கைது; மூவருக்கு வலை
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM
புல்லரம்பாக்கம்: திருமண வரவேற்பு விழாவில் நடந்த கச்சேரியில், தகராறில் ஈடுபட்ட வாலிபர் கைது செய்யப்பட்டார். அவரது நண்பர்கள் மூவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் அடுத்த திருப்பாச்சூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஸ்ரீராம், 26. இவர், கடந்த 5ம் தேதி, புல்லரம்பாக்கம் அடுத்த கொசவன்பாளையம் பகுதியில் நடந்த திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில், இன்னிசை கச்சேரி நிகழ்ச்சி நடத்த சென்றார்.
அப்போது, அந்த திருமண நிகழ்ச்சிக்கு, மது போதையில் வந்திருந்த, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மணிநாதன், 22, என்பவர், தனது நண்பர்களான வெள்ளை, பிரபு, ஸ்ரீ ஆகியோருடன் சென்று, கஞ்சா பாடலை பாட வேண்டுமென ஸ்ரீராமிடம் கூறியுள்ளார்.
அப்போது ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில், மணிநாதன் மற்றும் அவனது நண்பர்கள், கச்சேரி நடத்தி வந்த ஸ்ரீராமை தாக்கி, கச்சேரிக்கு கொண்டு வந்திருந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்களை சேதப்படுத்தி, கொலை மிரட்டல் விடுத்து சென்றனர்.
இதுகுறித்து, ஸ்ரீராம் கொடுத்த புகாரின்படி வழக்கு பதிந்த புல்லரம்பாக்கம் போலீசார், நேற்று முன்தினம் மாலை மணிநாதனை கைது செய்து, பழல் சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், இதில் தொடர்புடைய வெள்ளை, பிரபு, ஸ்ரீ ஆகிய மூவரையும் தேடி வருகின்றனர்.