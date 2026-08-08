லாரி மோதி கவிழ்ந்த டூ – வீலரால் விபத்து ஒருவர் உயிரிழப்பு
லாரி மோதி கவிழ்ந்த டூ – வீலரால் விபத்து ஒருவர் உயிரிழப்பு
ADDED : ஆக 07, 2026 04:41 PM
கும்மிடிப்பூண்டி, ஆக. 8–
கும்மிடிப்பூண்டி அருகே, லாரி மோதி கீழே விழுந்த பைக் மீது, மற்றொரு பைக் மோதி கவிழ்ந்த விபத்தில், 46 வயது நபர் உயிரிழந்தார்.
பொன்னேரி அடுத்த வெள்ளிவாயல் சாவடி பகுதியில் வசித்தவர் சுந்தர்ராஜன், 46. நேற்று முன்தினம், செங்குன்றத்தில் இருந்து கும்மிடிப்பூண்டி நோக்கி பைக்கில் சென்றுகொண்டிருந்தார்.
சென்னை – கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையில், பஞ்செட்டி அருகே லாரி ஒன்று சாலையில் குறுக்கிட்ட பைக் மீது மோதியது. அந்த பைக்கில் சென்ற செங்குன்றம் பகுதியை சேர்ந்த அகமது பாஷா, அவரது மனைவி மோபிலா ஆகியோர் காயம் அடைந்தனர்.
இந்த விபத்தில் கவிழ்ந்த அவர்களது பைக்கின் மீது, சுந்தர்ராஜன் சென்ற பைக்கும் மோதி கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில், சுந்தர்ராஜனின் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
பொன்னேரி அரசு பொது மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட சிறிது நேரத்தில், அவர் உயிரிழந்தார். விபத்து குறித்து, கவரைப்பேட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.