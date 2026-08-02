/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ கிருஷ்ணா கால்வாயில் ஆட்டோ விழுந்து ஒருவர் பரிதாப பலி
கிருஷ்ணா கால்வாயில் ஆட்டோ விழுந்து ஒருவர் பரிதாப பலி
கிருஷ்ணா கால்வாயில் ஆட்டோ விழுந்து ஒருவர் பரிதாப பலி
ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM
அ நிறம் | அளவு
ஊத்துக்கோட்டை: கிருஷ்ணா கால்வாயில் ஆட்டோ விழுந்த விபத்தில் ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
சென்னை, புழல் அருகே சூரப்பட்டு சண்முகபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் முருகேசன், 56, சுமன், 44; இருவரும் ஆட்டோவில் ‘பெட்’ விற்பனை செய்து வந்தனர். நேற்று மதியம், ஊத்துக்கோட்டை அடுத்த போந்தவாக்கம் கிருஷ்ணா கால்வாய் அருகே உள்ள பம்பு செட்டில் குளிக்க ஆட்டோவை நிறுத்தி, சுமன் குளித்து கொண்டிருந்தார்.
முருகேசன் தனியாக ஆட்டோவை ஓட்டிச் சென்றார். அப்போது, அங்குள்ள கிருஷ்ணா கால்வாயில் ஆட்டோ நிலைதடுமாறி விழுந்தது. தகவலறிந்த பென்னலுார்பேட்டை போலீசார் மற்றும் தேர்வாய்கண்டிகை தீயணைப்பு துறையினர் விரைந்து வந்து, முருகேசனை சடலமாக மீட்டனர்.
இதுகுறித்து, பென்னலுார்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.