பஸ் நிறுத்தமானது தேசிய நெடுஞ்சாலை விபத்து அச்சத்தில் இறங்கி ஏறும் பயணியர்
பஸ் நிறுத்தமானது தேசிய நெடுஞ்சாலை விபத்து அச்சத்தில் இறங்கி ஏறும் பயணியர்
ADDED : ஆக 09, 2026 04:21 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி அருகே, இணைப்பு சாலையை தவிர்த்து, தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்று வரும் பேருந்துகளால், சாலையோரம் விபத்தில் அச்சத்துடன் பயணியர் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
சென்னை –- கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையில், கும்மிடிப்பூண்டி அருகே புதுவாயல் சந்திப்பு பேருந்து நிறுத்தம் அமைந்துள்ளது. பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள், வேலைக்கு செல்பவர்கள், சிறுவாபுரி மற்றும் பெரியபாளையம் கோவில் செல்லும் பக்தர்கள் என, ஆயிரக்கணக்கான பயணியர் கூடும் முக்கிய பேருந்து நிறுத்தமாக உள்ளது.
இந்த இடத்தில், சென்னை மற்றும் ஆந்திரா மார்க்கமாக செல்லும் பயணியர், தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வேகவாக சென்று வரும் வாகனங்களுக்கு இடையே, பேருந்துக்காக காத்திருப்பதை எப்போதும் காண முடியும்.
அங்குள்ள இணைப்பு சாலையை பேருந்துகள் தவிர்ப்பதால், தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஆபத்தான வகையில் காத்திருந்து பேருந்து பிடித்து செல்ல வேண்டிய நிலைக்கு பயணியர் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
அப்பகுதியில், பேருந்தை பிடிக்க, எதிர்திசையில் இருந்து ஓடி வரும் பயணியர், ஆபத்தின் விளிம்பில் சாலையை கடந்து செல்கின்றனர். இதனால், இப்பகுதியில் விபத்து அபாயம் அதிகரித்துள்ளது.
எனவே, பயணியரின் பாதுகாப்பு கருதி, அனைத்து பேருந்துகளும் இணைப்பு சாலை வழியாக இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பயணியர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.