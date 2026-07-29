கிடப்பில் சாலை சீரமைப்பு பணி வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமம்
கிடப்பில் சாலை சீரமைப்பு பணி வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:21 PM
கடம்பத்துார்: கடம்பத்துார் ஒன்றிய பகுதியில், சாலை சீரமைக்கும் பணி கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
கடம்பத்துார் ஒன்றியத்துக்குட்பட்டது சிற்றம்பாக்கம் ஊராட்சி. இங்குள்ள சிற்றம்பாக்கம் ஏரி அருகே, செஞ்சி மதுராகண்டிகை கிராமம் செல்லும் சாலையை சீரமைக்கும் பணி, 1.77 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், 2025ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் தொடங்கியது.
ஆனால் தற்போது, இந்த சாலை சீரமைப்பு பணிகள், ஜல்லிக்கற்கள் பரப்பிய நிலையில், எவ்வித பணிகளும் நடைபெறாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.
இதனால், இந்த சாலை வழியே செல்லும் பகுதி மக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். அவசர தேவைக்கு ஆம்புலன்ஸ் கூட வரமுடியவில்லை.
எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட்டு, சாலை சீரமைப்பு பணிகளை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள், வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, ஒன்றிய அதிகாரி ஒருவரிடம் கேட்டபோது, ‘சாலை சீரமைப்பு பணிக்கு, பழைய ஒப்பந்ததாரரை ரத்து செய்து விட்டு, புதிய ஒப்பந்ததாரரை நியமித்துள்ளோம். தற்போது, சாலை பணிகள் தொடங்கி நடந்து வருகிறது’ என்றார்.