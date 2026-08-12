மேற்கு கோபாலபுரத்தில் பன்றிகளால் சுகாதார சீர்கேடு

ADDED : ஆக 09, 2026 03:51 PM
ஆவடி: மேற்கு கோபாலபுரம் பகுதியில், அதிகரித்து வரும் பன்றிகளால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.
ஆவடி மாநகராட்சி, பட்டாபிராம் 20வது வார்டு, மேற்கு கோபாலபுரம் ஐந்து மற்றும் ஆறாவது தெருவில், 300க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன.
இங்கு, மூன்று மாதமாக பன்றிகள் தொல்லை அதிகரித்து வருகிறது. குடியிருப்பு பகுதிகளில் 100க்கும் மேற்பட்ட பன்றிகள், உணவுக்காக தெருவில் தேங்கியுள்ள கழிவுநீர், குப்பை கழிவுகளை கிளறுகின்றன.
இதனால், குடியிருப்பு பகுதி சுகாதார சீர்கேட்டுடன் அசுத்தமாக மாறி வருகிறது. துர்நாற்றம் மற்றும் கொசு உற்பத்தி அதிகரிப்பால், பகல் நேரங்களில் கூட ஜன்னல், கதவுகளை திறந்து வைக்க முடியவில்லை என, பகுதிமக்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.
தவிர, அவை சாலையில் கண்டபடி திரிவதால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, குடியிருப்பு பகுதிகளில் சுற்றித்திரியும் பன்றிகளை பிடிக்க, ஆவடி மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.