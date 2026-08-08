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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ முறையாக தரம் பிரிக்காமல் கொட்டப்படும் குப்பை குப்பை கிடங்கில் குவிந்துள்ள ‘பிளாஸ்டிக்’ கழிவுகள்

முறையாக தரம் பிரிக்காமல் கொட்டப்படும் குப்பை குப்பை கிடங்கில் குவிந்துள்ள ‘பிளாஸ்டிக்’ கழிவுகள்

முறையாக தரம் பிரிக்காமல் கொட்டப்படும் குப்பை குப்பை கிடங்கில் குவிந்துள்ள ‘பிளாஸ்டிக்’ கழிவுகள்

ADDED : ஆக 07, 2026 03:10 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 03:10 PM

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திருவள்ளூர், ஆக. 8﻿–

திருவள்ளூர் நகராட்சியில், வீடுகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பையை முறையாக தரம் பிரிக்காததால், தலக்காஞ்சேரி குப்பை கிடங்கில் மலை போல் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் குவிந்துள்ளன.

திருவள்ளூர் நகராட்சியில், 27 வார்டுகளில், 19,022 வீடுகள், 3,125 வணிக கடைகள் உள்ளன. வீடுகள் மற்றும் கடைகளில் இருந்து, 10.81 டன் மக்கும் குப்பை, 13.85 டன் மக்காத குப்பை என, மொத்தம் 24.66 டன் குப்பை சேகரமாகிறது.

நகராட்சி பகுதியில் சேகரமாகும் குப்பை கழிவுகள், தனியார் நிறுவனம் வாயிலாக, வீடுகள் தோறும் மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை என, தரம் பிரித்து பெறப்படுகிறது.

அவற்றை, திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தில், மக்கும் குப்பை உரமாக மாற்றப்படுகிறது. மக்காத பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை மறு சுழற்சி செய்வதற்காக, தனியார் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், குப்பையை பெறும் பணியாளர்கள், மக்காத பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை முறையாக பிரிக்காமல், அவற்றை தலக்காஞ்சேரியில் உள்ள குப்பை கிடங்கில் கொட்டி வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள், பேக்கேஜிங் பைகள், சுருள்கள், மளிகை பொருட்கள் அடைக்கப்பட்ட ‘பிளாஸ்டிக்’ பைகள் போன்றவை, அதிகளவில் மலை போல் குவிக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும், கொட்டப்படும் குப்பையை, அவ்வப்போது தீ வைத்து எரிப்பதால், பிளாஸ்டிக் கழிவுகளும் சேர்ந்து எரிந்து, அப்பகுதி முழுதும் கரும்பு புகை சூழ்ந்து, பரவி வருகிறது.

இதனால், தலக்காஞ்சேரியைச் சுற்றி வசிக்கும் பொதுமக்களும், இரண்டு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ – மாணவியரும் மூச்சுத்திணறல் உள்ளிட்ட சுவாச கோளாறுகளால் திணறி வருகின்றனர்.

எனவே, வீடுகளில் சேகரிக்கும் குப்பை கழிவுகளை முறையாக தரம் பிரித்து, குப்பை கிடங்கிற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என, ஒப்பந்த நிறுவனத்திற்கு திருவள்ளூர் நகராட்சி நிர்வாகம் அறிவுறுத்த வேண்டும்.

மீறினால், அந்த நிறுவனத்திற்கு அபராதம் விதிக்க வேண்டும் என, சமூக ஆர்வலர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

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