/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ தனியார் தொழிற்சாலை ஊழியர் மீது ‘போக்சோ’
ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:03 PM
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கும்மிடிப்பூண்டி, ஜூலை 22–
கும்மிடிப்பூண்டி அருகே, 14 வயது பள்ளி மாணவியிடம் தவறாக நடந்துகொண்ட தனியார் தொழிற்சாலை ஊழியர், ‘போக்சோ’ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டார்.
கும்மிடிப்பூண்டி காவல் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் கவுதம், 25. தனியார் தொழிற்சாலை ஊழியர். இவர், அதே பகுதியை சேர்ந்த, ஒன்பதாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவியிடம், பாலியல் ரீதியாக தவறாக நடந்துகொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து, மாணவியின் பெற்றோர் கும்மிடிப்பூண்டி மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். போக்சோ வழக்கு பதிந்த போலீசார், நேற்று கவுதமை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.