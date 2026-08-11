அரசு வழங்கிய வீட்டுமனை பட்டாக்களை ஆன்லைனில் பதிவேற்றுவதில் அலட்சியம் பொன்பாடி கிராம பெண்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
அரசு வழங்கிய வீட்டுமனை பட்டாக்களை ஆன்லைனில் பதிவேற்றுவதில் அலட்சியம் பொன்பாடி கிராம பெண்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:03 PM
திருத்தணி, ஜூலை 31–
அரசு வழங்கிய இலவச வீட்டுமனை பட்டாக்களை, ஆன்லைனில் பதிவேற்றாமல் அலட்சியம் செய்யும் வருவாய் துறையினரை கண்டித்து, பொன்பாடி கிராம பெண்கள், நேற்று திருத்தணி ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
திருவாலங்காடு ஒன்றியம் பொன்பாடி மேட்டுக்காலனியில், கடந்த 1994ம் ஆண்டு, 70 பேருக்கு ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை சார்பில், இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்கப்பட்டது. அதில், குடிசை அமைத்து பயனாளிகள் வசித்து வருகின்றனர்.
அரசு வழங்கிய இலவச பட்டாக்களை ஆன்லைனில் பதிவேற்றாமல், வருவாய் துறையினர் அலட்சியமாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அதனால், பொன்பாடி மேட்டுக்காலனி பகுதியை சேர்ந்த, 70க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள், வழக்கறிஞர் திருநாவுக்கரசு தலைமையில், நேற்று ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டத்த்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, அலுவலக நுழைவாயில் முன் நின்று, வீட்டுமனை பட்டாக்களை ஆன்லைனில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என, கண்டன கோஷம் எழுப்பினர். தொடர்ந்து, பயனாளிகள் தனித்தனியாக சென்று, ஆர்.டி.ஓ., ராஜகோபாலிடம் மனு அளித்தனர்.
அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
கடந்த 1994ம் ஆண்டு, 70 பேருக்கு ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை சார்பில், இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்கப்பட்டது. தற்போது அதில் குடிசைகள் அமைத்து வசித்து வருகிறோம்.
பல ஆண்டுகளாக, அரசு வழங்கிய இலவச வீட்டுமனை பட்டாக்களை ஆன்லைனில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என, வருவாய் துறை அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை வைத்து வருகிறோம். ஆனால், இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை.
ஆன்லைன் பட்டா இல்லாததால், கடந்த 32 ஆண்டுகளாக, அரசின் தொகுப்பு வீடுகள், நலத்திட்ட உதவிகள் பெற முடியாமல் அவதிப்படுகிறோம்.
எனவே, அரசு வழங்கிய வீட்டுமனை பட்டாக்களை ஆன்லைனில் பதிவேற்றி இணைய பட்டா வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
அதற்கு, ‘விரைவில் ஆய்வு செய்து, பட்டாக்களை ஆன்லைனில் பதிவேற்ற உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என, ஆர்.டி.ஓ., ராஜகோபால் உறுதி அளித்தார். அதன்பின், ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்கள், அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர்.