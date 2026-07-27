கிருஷ்ணா கால்வாயில் கழிவுநீர் கலப்பு தனியார் மருத்துவ கல்லுாரி அட்டூழியம்
கிருஷ்ணா கால்வாயில் கழிவுநீர் கலப்பு தனியார் மருத்துவ கல்லுாரி அட்டூழியம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:53 PM
திருமழிசை, ஜூலை 28– தண்டலம் பகுதியில், செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு தண்ணீர் செல்லும் கிருஷ்ணா கால்வாயில் கழிவுநீரை வெளியேற்றும் தனியார் மருத்துவக்கல்லுாரி மற்றும் மதுபான தொழிற்சாலை மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பேரம்பாக்கம் அடுத்த கேசாவரம் அணைக்கட்டிலிருந்து உருவாகும் கூவம் ஆறு, அரண்வாயல் பகுதியில் கிருஷ்ணா கால்வாயாக பிரிந்து, தண்டலம் வழியாக செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் கலக்கிறது.
இதில், தண்டலம் பகுதியில் தனியார் மருத்துவமனை, மருத்துவ கல்லுாரி மற்றும் அருகில் உள்ள மதுபான தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர், கிருஷ்ணா கால்வாயில் வெளியேற்றப்படுகிறது.
இந்நிலையில், தற்போது கிருஷ்ணா கால்வாயில் நீர்வரத்து இல்லாததால், கால்வாயில் வெளியேற்றப்பட்டுள்ள கழிவுநீர், குளம் போல் தேங்கி நிற்கிறது.
மழைக்காலத்தில் கிருஷ்ணா கால்வாயில் மழை நீர் செல்லும் போது, அதனுடன் கழிவு நீரும் கலந்து செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை அடைகிறது.
இது தொடர்பாக, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தாலும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படுவதில்லை. அவ்வப்போது, நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் பெயரளவிற்கு நடவடிக்கை எடுத்துவிட்டு தட்டிக்கழிக்கின்றனர்.
இதனால், செம்பரம்பாக்கம் ஏரி நீரின் தரம் கேள்விகுறியாகி உள்ளதாகவும், சுற்றுச்சூழல் வல்லுநர்கள் குற்றச்சாட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.
எனவே, கலெக்டர் ஆய்வு செய்து, கிருஷ்ணா கால்வாய் பகுதியில் கழிவுநீர் கலப்பதை தடுக்கும் வகையில், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.