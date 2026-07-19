பெரியபாளையம் பவானியம்மன் கோவிலில் அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்த கோரிக்கை
பெரியபாளையம் பவானியம்மன் கோவிலில் அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்த கோரிக்கை
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM
ஊத்துக்கோட்டை, ஜூலை 20–
பவானியம்மன் கோவிலுக்கு செல்லும் வழி குறித்த தகவல்கள், குடிநீர், கழிப்பறை வசதிகளை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என, பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பெரியபாளையம் பவானியம்மன் கோவிலில், ஆடி மாதம் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை துவங்கி, 14 வாரங்கள் சிறப்பு பூஜை நடைபெறும்.
இவ்விழாவில், சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மற்றும் ஆந்திர மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து, பக்தர்கள் குடும்பத்துடன் பங்கேற்பர்.
தற்போது, கோவிலில் கட்டுமான பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இதனால், கோவிலுக்கு செல்லும் வழி தெரியாமல் பக்தர்கள் திண்டாடி வருகின்றனர்.
ஆடி மாதம் துவங்கிய வெள்ளிக்கிழமை, அதிகளவு பக்தர்கள் கூடியதால், வசதிகள் ஏதுமின்றி பக்தர்கள் கடும் அவதிப்பட்டனர்.
நேற்று, ஆடி மாதம் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால், காலை முதலே பக்தர்கள் வந்த வண்ணம் இருந்தனர். வாகனங்கள் அதிகளவில் வந்ததால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
பக்தர்கள் வேப்ப இலை ஆடை அணிந்தும், அலகு குத்தியும், பொங்கல் வைத்தும் அம்மனை வழிபட்டனர். அதிகளவு பக்தர்கள் வருகையால், நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்தனர். கோவிலுக்கு செல்லும் வழியில் கடைகள் வைக்கப்பட்டதால், உள்ளே செல்ல அவதிப்பட்டனர்.
சாலையின் இரண்டு பக்கமும் வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுவதால், அதிக அளவில் நெரிசல் ஏற்படுகிறது. பி.டி.ஓ., அலுவலகம் முன் தடுப்புகள் அமைத்துள்ள பகுதியில், பாதசாரிகள் நடக்க வழி ஏற்படுத்தலாம்.
கோவில் சன்னிதானத்திற்கு செல்லும் வழி குறித்த அறிவிப்பு பலகை, பக்தர்களுக்கு தேவையான குடிநீர், கழிப்பறை வசதிகளை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என, பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.