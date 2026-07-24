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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ ரூ.30 கோடி மதிப்பு அரசு நிலம் மீட்பு பிஞ்சிவாக்கத்தில் வருவாய் துறை அதிரடி

ரூ.30 கோடி மதிப்பு அரசு நிலம் மீட்பு பிஞ்சிவாக்கத்தில் வருவாய் துறை அதிரடி

ரூ.30 கோடி மதிப்பு அரசு நிலம் மீட்பு பிஞ்சிவாக்கத்தில் வருவாய் துறை அதிரடி

ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:32 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 08:32 PM

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கடம்பத்துார்: பிஞ்சிவாக்கம் பகுதியில், ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த, 30 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அரசு நிலத்தை, வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள், நேற்று மீட்டனர்.

கடம்பத்துார் ஒன்றியம், பிஞ்சிவாக்கம் பகுதியில், சர்வே எண்: 113ல், 6.48 ஏக்கர் நிலம் அரசு பதிவேட்டில் அரசு புறம்போக்கு வெள்ளாளன் ஏரி என பதிவாகியுள்ளது.

இந்நிலையில், தற்போதைய கணினி பட்டாவில், எண்: 4235ன்படி பவுல்ராஜ், சேவியர் ஆகியோர் பெயரில், புன்செய் நிலம் என பதிவு செய்யப்பட்டு, நிலத்தை சுற்றி வேலி அமைத்து விவசாயம் செய்து வந்தனர்.

இதுகுறித்து, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த லீமா, 40, என்பவர், கடந்த 2025ம் ஆண்டு, திருவள்ளூர் கலெக்டரிடம் புகார் அளித்தார்.

இதையடுத்து, மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ராஜ்குமார் உத்தரவின்படி, வருவாய் துறை விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

இதில், நேற்று திருவள்ளூர் கோட்டாட்சியர் ரவிச்சந்திரன் தலைமையில், தாசில்தார் சரண்யா, மண்டல துணை தாசில்தார் கவிதா, வருவாய் ஆய்வாளர் பிராங்க்ளின் பீனா, கிராம நிர்வாக அலுவலர் பாஸ்கரன் மற்றும் வருவாய் துறையினர், 6.48 ஏக்கர் அரசு நிலத்தை நேற்று மீட்டனர்.

இதன் மதிப்பு, 30 கோடி ரூபாய் என, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். பின், ‘வரும் காலங்களில், அரசு நிலத்தில் விவசாயம் செய்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என, ஆக்கிரமிப்பாளர்களிடம், வருவாய் துறை அதிகாரிகள் எச்சரித்தனர்.

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