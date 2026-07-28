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நீர்த்தேக்கங்களை கண்காணிக்க ‘சென்சார்’ தொழில்நுட்பம்

நீர்த்தேக்கங்களை கண்காணிக்க ‘சென்சார்’ தொழில்நுட்பம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM

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திருவள்ளூர், ஜூலை 29﻿–

பூண்டி நீர்த்தேக்கம் உள்ளிட்ட, சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளை கண்காணிக்க, ‘சென்சார்’ தொழில்நுட்ப திட்டத்தை, நீர்வளத்துறை செயல்படுத்தியுள்ளது.

சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் முக்கிய நீர்நிலைகளாக, பூண்டி நீர்த்தேக்கம், செம்பரம்பாக்கம் மற்றும் புழல் ஏரிகள் உள்ளன.

பருவமழை காலங்களில் வரும் மழைநீர் மற்றும் ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து பெறப்படும் கிருஷ்ணா நீர், பூண்டி நீர்த்தேக்கத்தில் சேகரிக்கப்பட்டு, பிரதான கால்வாய் மற்றும் பேபி கால்வாய் வழியாக, புழல் மற்றும் செம்பரம்பாக்கம் ஏரிகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது.

நீர்த்தேக்கங்களை கண்காணிக்க, நீர்வளத்துறை அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. அங்குள்ள அலுவலர்களால் நீர்த்தேக்கத்தின் இருப்பு, உபரிநீர் வெளியேற்றம் உள்ளிட்டவை கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

பருவமழை மற்றும் புயல் போன்ற நேரங்களில், அளவுக்கு அதிகமாக வரும் வெள்ளம், பெருக்கெடுத்து ஏரிகளுக்கு வருகிறது. அதுபோன்ற சமயங்களில், சென்னையில் இருந்து நீர்வளத்துறை உயரதிகாரிகள் நேரில் வந்து பார்வையிட்டுச் செல்கின்றனர்.

அதன்பின், ஏரிகளின் கொள்ளளவிற்கு ஏற்ப, உபரி நீர் திறந்து விடவோ அல்லது சேமித்து வைக்கவோ, அதிகாரிகள் ஆலோசனை நடத்தி முடிவு செய்து வருகின்றனர்.

இதனால் ஏற்படும் காலதாமதத்தை தவிர்க்கும் வகையில், செயற்கைக்கோள் வாயிலாக நீர்த்தேக்கங்களை கண்காணிக்க, நீர்வளத்துறையினர் முடிவு செய்தனர்.

இதற்காக, பூண்டி நீர்த்தேக்கத்தில் உள்ள 16 ‘ஷட்டர்’களிலும், ‘சென்சார்’ கருவிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. அந்த கருவிகள் வாயிலாக, நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் தங்களது நிர்வாகத்துறை அலுவலகத்தில் இருந்தே, நீர்த்தேக்கத்தை கண்காணிக்கலாம். மேலும், சென்சார் வாயிலாக தானியக்க முறையில், உபரி நீரை திறக்கவும் முடியும்.

மேலும், செம்பரம்பாக்கம் மற்றும் புழல் நீர்த்தேக்கங்களிலும், இதே போல், ‘சென்சார்’ தொழில்நுட்ப கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

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